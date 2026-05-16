Valentín Perrone logró su primera pole position del año de Moto3 en el Gran Premio de Cataluña

Apareció sobre el final y dominó la clasificación. Se trata del piloto hispano-argentino de Red Bull KTM Tech3, Valentín Perrone, quien se quedó con la pole position para la carrera principal del Gran Premio de Cataluña de Moto3 que tendrá lugar el domingo.

En el Circuito de Barcelona-Cataluña, el piloto de 18 años se presentó en su ciudad de nacimiento y conquistó su primera pole position de la temporada, la tercera de su incipiente carrera tras lo que fueron las dos del año pasado en Austria y San Marino.

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What a lap by Valentin Perrone %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7#CatalanGP %uD83C%uDFC1 pic.twitter.com/l2PgrHBqkX May 16, 2026

Con un tiempo de 1m46s679/1000, Perrone se convirtió en el sexto piloto distinto que consigue la pole position esta temporada, arrebatándosela por tan solo 5/1000 al español David Muñoz en la última vuelta. El oriundo de la ciudad española Santander, Brian Uriarte, finalizó tercero mientras que su compatriota líder de la temporada, Máximo Quiles, largará séptimo.

En el tramo final de la clasificación, el también argentino Marco Morelli (KTM), quien quedo quinto, había logrado colocarse en lo más alto con un tiempo de 1m46s927/1000, pero su compatriota Perrone apareció en el cierre con una vuelta perfecta y terminó quedándose con el mejor registro del sábado.

Así, el argentino que está cuarto en este campeonato mundial largará primero en la carrera principal que tendrá lugar este domingo en Montmeló desde las 6 horas de la Argentina.

Además, el español Pedro Acosta (KTM) se quedó con la pole position en MotoGP, mientras que la Carrera Sprint fue para el también local Alex Márquez (Ducati).



