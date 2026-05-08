Franco Colapinto se metió en el top 5 de pilotos argentinos en la Fórmula 1 tras el GP de Miami

De a poco y con constancia, sigue acercándose a los grandes. Es que Franco Colapinto logró su mejor resultado en el Gran Premio de Miami al finalizar séptimo y sumar seis puntos, por lo que se metió entre los cinco argentinos con mayor puntaje histórico en la Fórmula 1, quedando por detrás de nombres muy importantes.

Con el resultado obtenido el pasado fin de semana, donde terminó octavo en pista pero ascendió un puesto por la penalización a Charles Leclerc (Ferrari), el pilarense alcanzó los 12 puntos acumulados en la categoría, sumando lo logrado con Alpine esta temporada y su paso previo por Williams en 2024.

Ese registro le permitió superar a Onofre Marimón y Carlos Menditéguy, dos nombres históricos que durante décadas se mantuvieron por encima de la estadística. Así, se consolidó dentro de un grupo reducido de pilotos nacionales que lograron puntuar.

En la cima de la tabla histórica siguen figuras de otra escala. Lidera Carlos Reutemann, con 310 puntos, seguido de Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón de la Fórmula 1, con 277, mientras que Froilán González completa el podio con 77 unidades. Cuarto está Roberto Mieres, con solo una unidad más que Colapinto.

El top 5 de los pilotos argentinos con más puntos en la Fórmula 1

Carlos Reutemann: 310 puntos Juan Manuel Fangio: 277 puntos José Froilán González: 77 puntos Roberto Mieres: 13 puntos Franco Colapinto: 12 puntos



