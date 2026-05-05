Franco Colapinto, de los mejores pilotos de la Fórmula 1 tras su gran actuación en el GP de Miami: el ránking que lo ubica en el podio

La Fórmula 1 volvió al ruedo el pasado fin de semana con el Gran Premio de Miami, escenario en el que Franco Colapinto brilló durante todo el fin de semana, aunque no funcionó en la carrera Sprint.

El Nene volvió a destacarse con una sólida actuación que lo llevó a finalizar séptimo en la carrera del domingo.

Luego de la competencia, la "Máxima" publicó su tradicional 'Power Ranking', en el cual el argentino logró meterse entre los pilotos más valorados.

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El ranking posterior a la competencia ubicó a Kimi Antonelli (Mercedes) en la primera posición con 9.4 puntos, mientras que Colapinto (Alpine) alcanzó el segundo puesto con nueve unidades, posición que compartió con Lando Norris (McLaren), otro de los protagonistas del fin de semana en el trazado estadounidense.

Más atrás en la clasificación aparecen nombres de peso como Max Verstappen (Red Bull), cuarto con 8.6 puntos, y Sergio Pérez (Cadillac), quien completa el top cinco con 7.6.

El rendimiento de Colapinto no pasó desapercibido ya que logró mantenerse dentro del top ten durante todas las instancias del fin de semana, en las clasificaciones, la carrera principal y la Sprint. Y esa regularidad fue uno de los factores importantes para llegar a tamaña trascendencia dentro de la Máxima.

El pilarense se mostró más veloz que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, durante todo el fin de semana. Y este detalle también fue valorado por el panel de especialistas que elabora el ranking.

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El reconocimiento de la Fórmula 1

En su análisis oficial, la categoría destacó el rendimiento del argentino con elogios concretos: "Franco Colapinto fue una de las estrellas del fin de semana del Gran Premio de Miami. Tras una espectacular exhibición de F1 en su tierra natal, Argentina, se le vio revitalizado y logró terminar entre los diez primeros en la Clasificación Sprint, la Clasificación y el Gran Premio, saliendo por delante de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, con más experiencia".

El 'Power Ranking' es una evaluación independiente que realiza la Máxima tras cada Gran Premio. Un panel de cinco jueces analiza el desempeño de los pilotos durante todo el fin de semana y los califica sobre 10, sin tener en cuenta el potencial del auto.

Las puntuaciones individuales se promedian para obtener la nota final de cada piloto en la carrera y esos resultados se acumulan a lo largo de la temporada para conformar una tabla general. Este sistema permite medir el rendimiento individual más allá de las limitaciones técnicas de cada equipo.

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EL POWER RANKING DEL GP DE MIAMI