Franco Colapinto subió un puesto y terminó séptimo en el GP de Miami de la Fórmula 1 por una sanción a Charles Leclerc

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó una sanción de 20 segundos a Charles Leclerc en el Gran Premio de Miami y Franco Colapinto salió beneficiado: pasó del octavo al séptimo puesto en la clasificación final del Gran Premio de Miami.

De esta manera, el argentino sumó seis puntos para Alpine en el Campeonato, en vez de los cuatro que se le habían otorgado originalmente después de la carrera.

Se trata de la mejor posición histórica para Colapinto en una carrera de la Fórmula 1, superando el octavo lugar que había logrado en el GP de Azerbaiyán en 2024, cuando corría para Williams.

El motivo de la sanción a Leclerc fue que, en la última vuelta y tras un choque contra el muro, el piloto de Ferrari cruzó los límites de la pista de manera reiterada.

Esto le dio una ventaja que los comisarios consideraron injustificada bajo el Artículo B1.8.6 del reglamento.