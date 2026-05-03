River vs. Atlético de Tucumán, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

River Plate enfrentará hoy domingo ante Atlético de Tucumán, desde las 18.30 en el estadio Monumental, por el reprogramado de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro será Yael Falcón Pérez, quien estará acompañado por sus asistentes Maximiliano Del Yesso y Sebastián Raineri, mientras que el cuartro árbitro será Ariel Penel. Además, Felipe Viola estará a cargo del VAR y Mariana De Almeida del AVAR.

El Millo ya no puede alcanzar a Independiente Rivadavia de Mendoza que terminará primero en la Zona B, pero aún así con 29 puntos debe ganar para asegurarse la segunda colocación, debido a que Argentinos Juniors a quien supera por diferencia de gol lo tiene a la expectativa, lo mismo que el Rosario Central de Ángel Di María con 27.

Eduardo Coudet hará una rotación notoria teniendo en cuenta que el jueves jugará ante Carabobo en Venezuela por Copa Sudamericana, en un cotejo clave para el liderazgo del Grupo H.

El Chacho no adelantó la formación, pero podrían ser titulares Germán Pezzella, Matías Viña, Fabricio Bustos, Lucas Silva, Joaquín Freitas y Kendry Páez.

Por otro lado, Atlético de Tucumán viene de empatar 1 a 1 con Banfield y hace rato que se quedó sin chances de meterse en los playoffs. La campaña es malísima con dos victorias, cinco empates y ocho derrotas, dejándolo 25° en la tabla de los promedio y 27° en la anual.

Probables formaciones River vs. Banfield por el Torneo Apertura 2026

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Lucas Silva, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza; Kendry Páez, Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo CoudetBanfield: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni

Cómo ver en vivo River vs. Banfield por el Torneo Apertura 2026

El partido entre River Plate y Banfield por la última fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.