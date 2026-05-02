Chilavert elogió el nivel de Santiago Beltrán, cuestionó a Coudet y lo postuló como sucesor de "Dibu" Martínez

José Luis Chilavert elogió el desempeño de Santiago Beltrán luego de su actuación clave en el triunfo de River Plate como visitante ante Bragantino, donde el juvenil atajó un penal y fue determinante para sostener el resultado.

El paraguayo reveló que sigue de cerca la evolución del arquero desde su debut: "Lo vengo siguiendo desde que debutó en el arco de River. Vi el partido con mi hermano y resaltábamos la personalidad que tiene para su edad, la autoridad con la que sale a cortar centros", expresó en diálogo con Radio La Red.

Las declaraciones de Eduardo Coudet, quien relativizó la actuación del arquero al afirmar que "más allá del penal, no tapó ninguna jodida", no pasaron desapercibidas para Chilavert.

El ex Vélez fue tajante: "He visto las declaraciones y no coincido. Sacó una pelota muy importante en un centro atrás, donde se jugó el cuerpo. También respondió bien en dos remates de media distancia. Para muchos parecen fáciles, pero hay que estar ahí para sacarlas".

"Argentina puede estar tranquila": lo comparó con el Dibu Martínez

Chilavert fue más allá del análisis puntual y proyectó un gran futuro para el juvenil: "Para mí estamos en presencia de un arquero con el que Argentina tiene que estar tranquila. Puede ser el sustituto del Dibu Martínez, sin dudas".

La referencia al actual arquero de la Selección, Emiliano Martínez, marca la magnitud del elogio y el potencial que el paraguayo ve en Beltrán.