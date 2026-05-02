Central Córdoba vs. Boca, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Boca Juniors visita hoy sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero, desde las 16.15, por la última fecha de la etapa regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El conjunto local llega sin posibilidades de meterse en los playoffs, mientras que el Xeneize quiere recuperarse de lo que fue la derrota ante Cruzeiro por Copa Libertadores.

Boca se encuentra a un punto de Estudiantes de La Plata, por lo que necesita un triunfo en tierras santiagueñas, con un equipo con muchos suplentes, para tratar de finalizar líder de la Zona A. El único que repetirá de los titulares es Leandro Brey.

El Ferroviario necesita un triunfo histórico ante el club de la Ribera para intentar zafar un torneo en el que no la pasó nada bien. El conjunto dirigido por Lucas Pusineri viene de vencer a Platense.

Probables formaciones Central Córdoba vs. Boca por el Torneo Apertura 2026

Central Córdoba: Alan Aguerre; Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Diego Barrera, Lucas González; Michael Santos y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Ángel Romero, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Boca por el Torneo Apertura 2026

El partido entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Boca Juniors por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por TNT Sports Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.