¿Sin Bareiro?: el posible once de Boca que Úbeda piensa para visitar a Central Córdoba por el Torneo Apertura

Tras la derrota que sufrió ante Cruzeiro el pasado martes en la Copa Libertadores, Boca volvió a entrenar y ya apunta sus cañones a lo que será el duelo en el que visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero por la novena jornada del Torneo Apertura 2026.

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Para el choque frente al Ferroviario, el Sifón volvería a apostar por una rotación masiva en el once, teniendo en cuenta que el martes deberá presentarse en Ecuador contra Barcelona de Guayaquil.

De esta manera, el único que mantendrá su puesto es Leandro Brey, mientras que en el resto del armado, el entrenador del Xeneize tiene un par de dudas.

Con la misma línea defensiva que presentó en la goleada ante Defensa y Justicia la semana pasada, Tomás Belmonte estará en la mitad de la cancha junto a Alan Velasco y resta saber si el otro lugar será para Camilo Rey Domenech o Williams Alarcón.

Por otra parte, Ángel Romero pelea un puesto con el hace tiempo relegado Kevin Zenón, mientras que Exequiel Zeballos y Miltón Giménez completarán la formación, con la chance de que si el paraguayo finalmente va de arranque, el Changuito retroceda unos metros.

Vale resaltar que, además, Úbeda dejaría en el banco a Adam Bareiro, quien, si bien no podrá estar en el próximo compromiso internacional, tiene cuatro tarjetas amarillas.

El sábado, desde las 16:15, Boca buscará un triunfo en el Estadio Madre de Ciudades que le dé chances de terminar como puntero en la Zona A del campeonato y así poder mantener la localía durante los playoffs.

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Boca visita a Central Córdoba por el Torneo Apertura: probable formación

Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech o Williams Alarcón, Alan Velasco y Kevin Zenón o Ángel Romero; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.