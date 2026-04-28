Un Boca condicionado cayó por la mínima ante Cruzeiro y perdió el invicto en la Copa Libertadores
En uno de los grandes atractivos de la fecha 3, Boca cayó frente a Cruzeiro y perdió por primera vez en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026.
Por la fecha 3 del Grupo D, Boca perdió 1-0 frente a Cruzeiro y no logró encaminar la clasificación en la Copa Libertadores 2026.
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Un partido bien copero fue el que se vio esta noche en Belo Horizonte debido a que la fricción fue mucho más que el juego durante los 90 minutos.
En el primer tiempo, sacando unos primeros diez minutos en los que el local intentó dominar, pasó muy poco. Una vez que el conjunto azul y oro hizo pie, el trámite fue chato.
Sin embargo, todo cambió casi sobre el final, cuando el árbitro Esteban Ostojich le sacó la segunda amarilla y mandó a las duchas a Adam Bareiro por un manotazo contra un rival mientras disputaba la pelota, lo cual comenzó a rifar las chances de los dirigidos por Claudio Úbeda.
Ya en el complemento, al club de la ribera solo le quedó replegarse y tratar de aguantar los embates del combinado de casa que, hasta el último cuarto de hora, no estaba pudiendo tener chances claras de gol.
El primer aviso llegó a falta de 11', cuando por detrás de Ayrton Costa, llegó Kaio Jorge y Leandro Brey tuvo su única atajada. Finalmente, con la misma fórmula, el cierre de la acción tuvo un pase al medio y el gol ganador de Néiser Villarreal.
Boca perdió sin poder hacer demasiado. Lo bueno es que no perderá el liderazgo de la zona que ahora comparte con su verdugo de la noche. Ahora, deberá cambiar rápidamente el chip porque, más allá del mal trago, todavía hay mucho por recorrer y en poco tiempo.
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