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Paredes explotó contra el árbitro Valenzuela tras el empate de Boca: "Es una vergüenza"

El capitán xeneize se mostró muy enojado por la decisión de venezolano en la última jugada de partido, que le pudo haber dado la victoria a su equipo.

Redacción Depo

Como capitán de Boca, es la voz qué más se escucha. Y luego del empate  en la Copa Libertadores 2026 1-1 ante Cruzeiro, en un polémico final en el que el árbitro Jesús Valenzuela no revisó en el VAR una clara mano de un jugador brasileño que le hubiese permitido al "Xeneize" tener la chance de un penal, Leandro Paredes fue contundente con el venezolano.

"¿Qué mano natural? ¿De qué estás hablando? Estás pelotudeando, es una vergüenza lo que hiciste", le recriminó el campeón del mundo con la Selección Argentina inmediatamente después del silbatazo, en medio de un tumulto que involucró a todos sus compañeros y el DT Claudio Úbeda.

Al mismo tiempo, Lautaro Blanco, le recordó que, 10 minutos antes, había anulado un gol de Miguel Merentiel por una mano previa de Milton Delgado que fue muy similar, algo que también evocó Paredes en la entrevista posterior al partido.

"Las decisiones del árbitro fueron raras, es raro que para un lado sí y para el otro no. Para mí la última jugada es mano, es raro como deciden", declaró el mediocampista, que a su vez reflexionó: "Creo que habíamos hecho un partido muy bueno, los primeros diez del segundo dejamos de presionar y se crecieron".

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