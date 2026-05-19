Rosario Central se despachó con una tremenda goleada y sacó pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores
El equipo de Jorge Almirón derrotó 4-0 a Universidad Central con goles de Veliz, Pizarro, Di María y Marco Ruben.
Una tremenda paliza futbolística. Rosario Central goleó 4-0 a Universidad Central de Venezuela en el Gigante de Arroyito y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores.
El conjunto Canalla lidera el Grupo H con seis puntos de ventaja y un partido más que Independiente del Valle, que esta noche recibirá a Libertad y el miércoles 27 hará lo propio ante el Canalla.
Los de Jorge Almirón dominaron el encuentro de principio a fin y rápidamente lograron pasar de página tras la eliminación en semifinales del Torneo Apertura.
Alejo Veliz abrió el marcador a los 22 minutos tras una chilena de Gastón Ávila que se estrelló en el palo, Vicente Pizarro amplió la ventaja antes del descanso y Ángel Di María selló la goleada luego de una gran acción individual del juvenil Giovanni Cantizano.
El posteo de Fideo Di María tras la eliminación de Rosario Central ante River en el Apertura 2026
Con el 3-0, Marco Ruben reemplazó a Veliz y marcó un récord histórico en la institución rosarina. Para que la fiesta sea completa, empujó al gol otra muy buena asistencia de Cantizano y sentenció el 4-0 definitivo.