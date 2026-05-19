Rosario Central se despachó con una tremenda goleada y sacó pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores

Una tremenda paliza futbolística. Rosario Central goleó 4-0 a Universidad Central de Venezuela en el Gigante de Arroyito y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El conjunto Canalla lidera el Grupo H con seis puntos de ventaja y un partido más que Independiente del Valle, que esta noche recibirá a Libertad y el miércoles 27 hará lo propio ante el Canalla.

¡ERA EL GOLAZO DE LA COPA Y VELIZ ABRIÓ EL MARCADOR! El delantero aprovechó el rebote tras una chilena espectacular de Ávila y marcó el 1-0del Canalla ante Universidad Central.



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Los de Jorge Almirón dominaron el encuentro de principio a fin y rápidamente lograron pasar de página tras la eliminación en semifinales del Torneo Apertura.

¡QUE LINDO GOL DEL CANALLA! Julián Fernández metió un centro TOP de rabona y Vicente Pizarro apareció en el área para marcar el 2-0 ante Universidad Central.



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Alejo Veliz abrió el marcador a los 22 minutos tras una chilena de Gastón Ávila que se estrelló en el palo, Vicente Pizarro amplió la ventaja antes del descanso y Ángel Di María selló la goleada luego de una gran acción individual del juvenil Giovanni Cantizano.

¡¡LA JUVENTUD Y LA EXPERIENCIA!! Giovanni Cantizano armó un jugadón y asistió a Ángel Di María para marcar el 3-0 de Rosario Central ante Universidad Central. ¡Todos los aplausos fueron para el pibe!



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El posteo de Fideo Di María tras la eliminación de Rosario Central ante River en el Apertura 2026

Con el 3-0, Marco Ruben reemplazó a Veliz y marcó un récord histórico en la institución rosarina. Para que la fiesta sea completa, empujó al gol otra muy buena asistencia de Cantizano y sentenció el 4-0 definitivo.