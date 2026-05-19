El enigmático mensaje de Nicolás Otamendi que ilusiona a los hinchas de River con su posible llegada

Nicolás Otamendi le puso fin a su etapa como jugador del Benfica luego de publicar un emotivo mensaje que conmovió a los hinchas del club portugués. Su futuro deportivo todavía no está confirmado, pero todo indica que seguirá su carrera en River y la ilusión crece en Núñez.

"Seis años y una vida llena de recuerdos. Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí. No es fácil cerrar una etapa tan importante, porque en Benfica viví momentos que me marcaron para siempre", escribió el defensor de la Selección Argentina en los últimos días.

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Luego de haber anunciado su salida de Benfica, Otamendi publicó un nuevo mensaje que dejó lugar a la especulación. "Lo que viene va a ser tan bueno, que después vas a entender el porqué tuviste que esperar", posteó el futbolista de 38 años.

La cita bíblica que hizo Otamendi se relaciona con la paciencia, el futuro y la recompensa tras la espera. Sus palabras llegan en medio de la expectativa que hay en River por su posible llegada tras marcharse libre de su último club en Portugal.

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Después de seis temporadas en las que se convirtió en capitán y referente del Benfica, el defensor argentino cerró su ciclo y tiene en sus manos la posibilidad de decidir su siguiente club.















