Atento River: Nicolás Otamendi definió su futuro en el Benfica

Nicolás Otamendi le comunicó a la dirigencia de Benfica que no renovará su contrato y todo está encaminado para que llegue a River después de disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Así lo confirmó el diario Récord: "Tiene vía libre para fichar por River Plate". Desde hace tiempo, el zaguero central consideraba la idea de regresar al país para jugar en el Millonario.

Y ahora, en el cierre de la temporada europea, esto está muy cerca de cumplirse: su vínculo con el equipo portugués vence el 30 de junio y podrá marcharse con el pase en su poder.

Esta decisión le allana el camino a River, que tiempo atrás le acercó una propuesta formal y tendría avanzada su llegada.

El próximo sábado, en la visita a Estoril por la última fecha de la Primeira Liga, Otamendi tendría su despedida en el Benfica.