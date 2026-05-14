Jannik Sinner se metió en las semifinales del Masters 1000 de Roma y pulverizó un histórico récord de Novak Djokovic

Este jueves, Jannik Sinner volvió a dar otra clase de tenis, derrotó a Andrey Rublev y se instaló en las semifinales del Masters 1000 de Roma.

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Luego de una hora y 31 minutos de juego, el italiano se impuso por 6-2 y 6-4 ante el ruso y está decidido a obtener su primera corona en el Foro Itálico, donde es local.

%uD83D%uDD1D ¡EN CAMINO A TRANSFORMARSE EN EL EMPERADOR ROMANO! %uD83D%uDCAA Jannik Sinner venció en sets corridos a Rublev y está en las semifinales.



%uD83D%uDCFA Mirá #Roma en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/nsKIplMGjr — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 14, 2026

Pero además de la victoria, el N°1 del mundo también hizo historia al superar un enorme récord que hasta hoy había estado en posesión del legendario Novak Djokovic.

Tanto es así que el jugador de apenas 24 años cosechó su trigésimo segundo triunfo al hilo en la categoría y dejó atrás los 31 que el serbio había obtenido entre Indian Wells y Cincinnati en 2011.

Record Breaker. History Maker. Jannik Sinner %uD83C%uDDEE%uD83C%uDDF9%u2728 pic.twitter.com/YPTuLZI97J — Tennis TV (@TennisTV) May 14, 2026

Ahora, Sinner se medirá en la penúltima instancia frente al ganador del enfrentamiento que protagonizarán el ruso Daniil Medvedev y el español Martín Landaluce.

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Jannik Sinner - 32 Novak Djokovic - 31 Roger Federer - 29

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