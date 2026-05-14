Jannik Sinner se metió en las semifinales del Masters 1000 de Roma y pulverizó un histórico récord de Novak Djokovic
Este jueves, Jannik Sinner se impuso frente a Andrey Rublev, se instaló en las semifinales del Masters 1000 de Roma y le sacó una impresionante marca de Novak Djokovic.
Este jueves, Jannik Sinner volvió a dar otra clase de tenis, derrotó a Andrey Rublev y se instaló en las semifinales del Masters 1000 de Roma.
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Luego de una hora y 31 minutos de juego, el italiano se impuso por 6-2 y 6-4 ante el ruso y está decidido a obtener su primera corona en el Foro Itálico, donde es local.
Pero además de la victoria, el N°1 del mundo también hizo historia al superar un enorme récord que hasta hoy había estado en posesión del legendario Novak Djokovic.
Tanto es así que el jugador de apenas 24 años cosechó su trigésimo segundo triunfo al hilo en la categoría y dejó atrás los 31 que el serbio había obtenido entre Indian Wells y Cincinnati en 2011.
Ahora, Sinner se medirá en la penúltima instancia frente al ganador del enfrentamiento que protagonizarán el ruso Daniil Medvedev y el español Martín Landaluce.
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Sinner pulverizó el récord de Djokovic: los jugadores con más victorias al hilo en Masters 1000
- Jannik Sinner - 32
- Novak Djokovic - 31
- Roger Federer - 29
Una por una: las 32 victorias de Sinner en Masters 1000
- Bergs | París 2025
- Cerúndolo | París 2025
- Shelton | París 2025
- Zverev | París 2025
- Auger-Aliassime | París 2025
- Svrcina | Indian Wells 2026
- Shapovalov | Indian Wells 2026
- Fonseca | Indian Wells 2026
- Tien | Indian Wells 2026
- Zverev | Indian Wells 2026
- Medvedev | Indian Wells 2026
- Dzumhur | Miami 2026
- Moutet | Miami 2026
- Michelsen | Miami 2026
- Tiafoe | Miami 2026
- Zverev | Miami 2026
- Lehecka | Miami 2026
- Humbert | Montecarlo 2026
- Machac | Montecarlo 2026
- Auger-Aliassime | Montecarlo 2026
- Zverev | Montecarlo 2026
- Alcaraz | Montecarlo 2026
- Bonzi | Madrid 2026
- Moller | Madrid 2026
- Norrie | Madrid 2026
- Jodar | Madrid 2026
- Fils | Madrid 2026
- Zverev | Madrid 2026
- Ofner | Roma 2026
- Popyrin | Roma 2026
- Pellegrino | Roma 2026
- Rublev | Roma 2026