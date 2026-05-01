Jannik Sinner se metió en la final del Masters 1000 de Madrid y sigue con una temporada de ensueño

Jannik Sinner está imparable y este viernes clasificó a la gran final del Masters 1000 de Madrid, en la que buscará otro título más para su carrera.

Franco Colapinto tuvo una buena práctica libre y terminó 11° en el GP de Miami

En apenas una hora y 26 minutos de juego, el italiano jugó en un nivel notable y se impuso por 6-2 y 6-4 frente al francés Arthur Fils.

%uD83D%uDD25 PACIENCIA Y PRECISIÓN %uD83D%uDD25 Las claves de Sinner para llevar el ritmo del partido.



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¡IMPOSIBLE ganarle un punto a Sinner!



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¿Al cuerpo? %uD83D%uDE28 No importa, Sinner se la quita de encima.



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¡LA SONRISA PINTADA! %uD83D%uDE01



De esta manera Sinner llega a su cuarta final de Masters 1000 en la temporada.



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De esta manera, el N°1 del mundo que viene de consagrarse en Indian Wells, Miami y Montecarlo, más la corona en París en el cierre de 2025, cosechó su vigésimo séptimo triunfo consecutivo en esta categoría y disputará la quinta definición al hilo.

Además, al sumar ahora la Caja Mágica, pudo disputar el último encuentro de todos los Masters 1000, al menos una vez, e igualó la marca de Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal. Sin embargo, cuenta con la particularidad de ser el más joven en alcanzar ese hito.

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Ahora, Sinner enfrentará el domingo al ganador del duelo que tiene como protagonistas al alemán Alexander Zverev y el belga Alexander Blockx.