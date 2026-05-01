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IMPARABLE

Jannik Sinner se metió en la final del Masters 1000 de Madrid y sigue con una temporada de ensueño

Este viernes, Jannik Sinner derrotó a Arthur Fils en la primera semifinal y accedió a la definición del Masters 1000 de Madrid.

EBalmaceda

Jannik Sinner está imparable y este viernes clasificó a la gran final del Masters 1000 de Madrid, en la que buscará otro título más para su carrera.

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En apenas una hora y 26 minutos de juego, el italiano jugó en un nivel notable y se impuso por 6-2 y 6-4 frente al francés Arthur Fils.

De esta manera, el N°1 del mundo que viene de consagrarse en Indian Wells, Miami y Montecarlo, más la corona en París en el cierre de 2025, cosechó su vigésimo séptimo triunfo consecutivo en esta categoría y disputará la quinta definición al hilo.

Además, al sumar ahora la Caja Mágica, pudo disputar el último encuentro de todos los Masters 1000, al menos una vez, e igualó la marca de Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal. Sin embargo, cuenta con la particularidad de ser el más joven en alcanzar ese hito.

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Ahora, Sinner enfrentará el domingo al ganador del duelo que tiene como protagonistas al alemán Alexander Zverev y el belga Alexander Blockx.

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