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¿Posible?: River preguntó por Thiago Almada

River Plate empieza a barajar opciones en el mercado para junio y el nombre del Thiago Almada se puso sobre la mesa.

 River ya está pensando en el próximo mercado de pases. Con varias opciones, surgió el nombre de Thiago Almada como posibilidad de que pueda sumarse después del Mundial 2026.

Recientemente se supo que desde el Millonario comenzaron las gestiones para poder contratar a Ángel Correa a mitad de año, pero en medio de una reunión sorprendieron con una consulta inesperada.

De acuerdo a la información del periodista Nicolás Distasio, desde el club mantienen una muy buena relación con Augustin Jiménez, quien es el agente del delantero de Tigres de Mexico, pero también representa a otros jugadores argentinos. En una reunión que tuvieron para averiguar condiciones, se preguntó por el volante del Atlético de Madrid.

El periodista señaló que el representante dijo: "La respuesta quedó en darse dentro de 15 o 20 días".

Actualmente, Almada es suplente y tiene pocos minutos en el equipo español dirigido por el Cholo Simeone.

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