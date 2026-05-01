La histórica marca que River le empató a Boca tras el triunfo ante Bragantino en Brasil

Fue una noche con todos los condimentos: un penal infantil, la gran atajada de Santiago Beltrán y el gol agónico de Lucas Martínez Quarta para que River le gane 1-0 como visitante a Bragantino y sea líder de su grupo en la Copa Sudmaericana 2026. Pero, además, este triunfo en Brasil le permitió alcanzar una marca de la que era único dueño Boca.

Es que el "Millonario" festejó su décima victoria en tierras brasileñas, cortó la mala racha de un lustro sin hacerlo y empató en esa estadística al "Xeneize", que no lo logra desde 2020 (1-0 a Inter en Porto Alegre, con gol de Carlos Tevez). Es más, los de Núñez son más efectivos en la estadística por muy poquito, pues consiguieron sus alegrías en 54 partidos, mientras que al cuadro de la Ribera le costó 55.

El primer triunfo de River en Brasil fue en 1997 cuando, con goles de Marcelo Gallardo y Marcelo Salas, se impuso por 2-0 frente a Vasco da Gama. Desde ahí, le ganó dos veces a Gremio, Flamengo y Corinthians, y una a Palmeiras, Cruzeiro y Bragantino. Cabe destacar que solamente la mitad de sus victorias fueron por la Copa Libertadores.

Por su parte, Boca pudo quedarse con un partido en suelo brasilero por primera vez en 1978 frente a Atlético Mineiro. Tras esa victoria pudo derrotar a Flamengo, Vasco da Gama, Santos, Paysandú, Gremio, Cruzeiro, Fluminense, Atlético Parananese e Internacional, sin repetir contra ninguno de ellos. Nueve de estos choques fueron por la Libertadores, siendo los más recordados los de las finales de 2003 y 2007, contra Santos y Gremio respectivamente, además de la final del 2000 con Palmeiras, que se definió por penales tras un empate sin goles.

Todos los triunfos de River en Brasil:

River 2-0 Vasco da Gama - Copa Mercosur 1997

River 3-2 Gremio - Copa Mercosur 1998

River 2-1 Flamengo - Copa Mercosur 2000

River 2-1 Flamengo - Copa Mercosur 2000

River 2-1 Corinthians - Copa Libertadores 2003

River 3-1 Corinthians - Copa Libertadores 2006

River 3-0 Cruzeiro - Copa Libertadores 2015

River 2-1 Gremio - Copa Libertadores 2018

River 2-0 Palmeiras - Copa Libertadores 2020

River 1-0 Bragantino - Copa Sudamericana 2026

Todas las victorias de Boca en Brasil: