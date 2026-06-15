Mundial 2026: así le fue a la Selección Argentina en sus debuts en la Copa del Mundo

La Selección Argentina hará su debut en el Mundial 2026 de la FIFA este martes por la noche cuando enfrente a Argelia por la primera fecha del Grupo J, con el objetivo de comenzar con el pie derecho la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

La participación en esta edición marcará la decimonovena presencia de la "Albiceleste" en una Copa del Mundo, torneo que conquistó en tres oportunidades: Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Sin embargo, existe un dato que genera cierta preocupación entre los hinchas. A lo largo de la historia, Argentina no siempre tuvo buenos resultados en sus presentaciones mundialistas. En total, disputó 18 debuts en Copas del Mundo, con un balance de 10 victorias, dos empates y seis derrotas.

Además, la última vez que logró ganar por más de un gol de diferencia en un estreno fue hace más de tres décadas: el contundente 4-0 sobre Grecia en Estados Unidos 1994.

Los antecedentes más recientes tampoco son alentadores. En Rusia 2018, el equipo entonces dirigido por Jorge Sampaoli protagonizó una inesperada igualdad 1-1 frente a Islandia. Cuatro años después, en Qatar 2022, sufrió uno de los golpes más duros de su historia al caer 2-1 ante Arabia Saudita en el debut.

A pesar de aquella derrota, la Selección Argentina logró recuperarse, encadenó una serie de triunfos memorables y terminó levantando la Copa del Mundo en Doha.

Ahora, con el desafío de revalidar el título, el conjunto nacional buscará romper la tendencia de los estrenos complicados y comenzar el Mundial 2026 con una victoria ante Argelia.

Los debuts de la Selección Argentina en los Mundiales