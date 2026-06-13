Dibu Martínez le dio alivio a la Selección Argentina de cara al debut en el Mundial 2026
Este sábado, Dibu Martínez fue exigido en el entrenamiento y dio señales positivas que alegran a la Selección Argentina pensando en el inicio de su participación en el Mundial 2026.
La Selección Argentina continúa preparándose para su debut en el Mundial 2026, donde el próximo martes se medirá ante Argelia por la fecha 1 del Grupo J.
En ese marco, la Albiceleste tuvo una gran noticia este sábado, ya que Dibu Martínez fue exigido, respondió bien y todo indica que llegará sin problemas al estreno en la Copa del Mundo.
Por primera vez desde que se fracturó el dedo anular de la mano derecha, el marplatense completó el entrenamiento abajo del arco y, más allá de que en algún tramo se tocó en la zona afectada, no mostró signos de dolor importantes.
Además, al terminar la práctica, al guardavallas que milita en Aston Villa le consultaron cómo estaba y, lejos de mostrar una actitud dubitativa, levantó el pulgar.
Todo esto significa que la recuperación transita de la manera esperada y el campeón del mundo en Qatar 2022 no se perderá la cita mundialista.
Con este panorama, Lionel Scaloni puede contar con todos los futbolistas que llegaron entre algodones a Estados Unidos, a excepción de Nicolás Taglifico, quien lidia con una lesión en el sóleo.