Dibu Martínez le dio alivio a la Selección Argentina de cara al debut en el Mundial 2026

La Selección Argentina continúa preparándose para su debut en el Mundial 2026, donde el próximo martes se medirá ante Argelia por la fecha 1 del Grupo J.

En ese marco, la Albiceleste tuvo una gran noticia este sábado, ya que Dibu Martínez fue exigido, respondió bien y todo indica que llegará sin problemas al estreno en la Copa del Mundo.

Por primera vez desde que se fracturó el dedo anular de la mano derecha, el marplatense completó el entrenamiento abajo del arco y, más allá de que en algún tramo se tocó en la zona afectada, no mostró signos de dolor importantes.

¿TODO OK, DIBU?



El arquero de la Selección Argentina trabaja en su recuperación, a tres días del debut contra Argelina en el #MundialEnDSPORTS.#DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/mxaI3zqhv6 June 13, 2026

Además, al terminar la práctica, al guardavallas que milita en Aston Villa le consultaron cómo estaba y, lejos de mostrar una actitud dubitativa, levantó el pulgar.

%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83E%uDDE4 "ESTOY MUY BIEN"



A tres días del debut de la #SelecciónArgentina ante #Argelia en el Mundial, el Dibu Martínez fue exigido por primera vez en el arco y dejó una frase positiva antes de dirigirse al gimnasio. pic.twitter.com/SAYhKSQURF — TyC Sports (@TyCSports) June 13, 2026

Todo esto significa que la recuperación transita de la manera esperada y el campeón del mundo en Qatar 2022 no se perderá la cita mundialista.