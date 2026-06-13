Franco Colapinto largará 13° este domingo en el Gran Premio de España: "Hay oportunidades"

Tras la realización de la etapa de clasificación de la Fórmula 1 para el Gran Premio de España, el piloto argentino de la escudería francesa Alpine, Franco Colapinto, finalizó en el puesto 13, desde el cual partirá este domingo. En tanto, su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó detrás del oriundo de Pilar y largará desde el puesto 14.

Por otra parte, el piloto británico de Mercedes, George Russell, logró el primer puesto clasificatorio por tercera vez en el año (marcó un tiempo de 1:15.145), y largará desde dicho lugar en el circuito de Barcelona.

Orden de largada para este domingo

1) George Russell (Mercedes)

(Mercedes) 2) Lewis Hamilton (Ferrari)

(Ferrari) 3) Kimi Antonelli (Mercedes)

(Mercedes) 4) Lando Norris (McLaren)

(McLaren) 5) Max Verstappen (Red Bull Racing)

(Red Bull Racing) 6) Isack Hadjar (Red Bull Racing)

(Red Bull Racing) 7) Oscar Piastri (McLaren)

(McLaren) 8) Liam Lawson (Racing Bulls)

(Racing Bulls) 9) Nico Hulkenberg (Audi)

(Audi) 10) Charles Leclerc (Ferrari)





Tras completar una correcta actuación en la sesión de clasificación, ambos pilotos del equipo Alpine lograron clasificar a la Q2 con tranquilidad, aunque la situación cambió de cara a la Q3.

El argentino volvió a superar a Gasly al cronometrar un giro de 1:16.191 y le sacó una diferencia de 0.070 segundos al mejor registro de su compañero (1:16.261) a pesar de que perdió tiempo en la curva 11 después de que su monoplaza se moviera considerablemente. Colapinto quedó a 0.423 segundos de Nico Hulkenberg (Audi), quien marcó el corte de cara a la Q3.

¿Qué dijo Franco Colapínto tras la qualy?

"Largando trece hay oportunidades y creo que no estamos tan lejos de los puntos. Esperemos hacer una buena carrera. Ojalá tengamos menos degradación que en la qualy, que en una vuelta nos quedamos sin gomas. En general, un día muy difícil con un auto incómodo de manejar", comentó el argentino con ESPN.

En cuanto a los resultados de las Qualys 1 y 2, los eliminados en cada etapa y con su posición final para este domingo, son los siguientes: en la Q1, Fernando Alonso (22°), Lance Stroll (21°), Valtteri Bottas (20°), Sergio "Checo" Pérez (19°), Alex Albon (18°) y Esteban Ocon (17°).

En cuanto a la Q2, Avid Lindblad (11°), Gabriel Bortoleto (12°), Franco Colapinto (13°), Pierre Gasly (14°), Oliver Bearman (15°) y Carlos Sainz (16°).

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Barcelona iniciará a las 10 del domingo y contará con un total de 56 vueltas.