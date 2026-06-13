Estados Unidos vapuleó a Paraguay por 4 a 1 y arrancó con el pie derecho

El puntapié del Grupo D del Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México tuvo un andar arrollador por parte de la selección norteamericana que goleó sin atenuantes a su similar de Paraguay por 4 a 1, y quedó bien acomodada de cara al futuro clasificatorio. A partir de la 1 del domingo completarán la primera fecha de este grupo Australia frente a Turquía, en el BC Place Stadium de Vancouver.

El encuentro, que significó el choque de argentinos entre Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro, se jugó en el SoFi Stadium de la ciudad de Los Ángeles con una asistencia de 70.492 espectadores. Los goles del conjunto estadounidense fueron convertidos por Damián Bobadilla -en contra-, dos tantos de Folarin Balogun y Giovanni Reyna. El descuento "guaraní" fue de Mauricio Magalhaes.

Fue en el amanecer del partido, tan solo a los 7 minutos, cuando el extremo Christian Pulisic desequilibró a pura gambeta por izquierda y jugó para el volante Weston McKennie. El jugador de la Juventus puso un pase atrás que el volante Bobadilla se llevó por delante y terminó empujando contra su propio arco.

En 30 minutos, un nuevo desborde por izquierda de un Pulisic imparable contra el lateral Juan Cáceres terminó en un centro atrás al punto del penal para el delantero Balogun, que abrió el pie derecho para colocar la pelota contra el palo y poner el 2-0.

En el cuarto minuto de descuento, un pase filtrado habilitó a Balogun, que enganchó para la pierna zurda y sacó un remate fenomenal, que entró por el ángulo derecho de Orlando Gill, en un primer tiempo completamente sorprendente del seleccionado estadounidense.

En un primer tiempo en el que el conjunto norteamericano bajó el pie del acelerador y empezó a cuidar el físico de sus jugadores más destacados, Paraguay pudo descontar a los 27 minutos.

Tras un pase largo del arquero Gill, el volante Miguel Almirón habilitó a Enciso, que abrió hacia la izquierda para el mediocampista Magalhaes, cuyo zurdazo bajo y cruzado subió al marcador.

En el séptimo minuto de descuento, una asociación desde el fondo del conjunto local terminó en un espectacular remate con el borde externo del pie derecho del delantero Giovanni Reyna, que entró pegado al poste derecho de Gill para el 4-1 final.

Segunda fecha del Grupo D

En la próxima fecha, Estados Unidos jugará ante Australia, el viernes 19 de junio en Seattle, a las 16 (hora argentina), mientras que Paraguay comenzará su duelo ante Turquía a las 0 del sábado 20 de junio.