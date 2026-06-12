Argelia sufrió una importante baja antes del debut con la Selección Argentina en el Mundial 2026

Ramy Bensebaini, titular en Argelia, será baja en el debut frente a la Selección Argentina por el Grupo J del Mundial 2026. El defensor de Borussia Dortmund ya se había perdido los últimos amistosos ante Países Bajos y Bolivia.

El futbolista sufrió una lesión en su tobillo izquierdo sobre el cierre de la temporada, sin embargo, Vladimir Petkovic, entrenador del combinado africano, decidió sumarlo de todas formas en la lista de convocados.

Ante la baja de Bensebaini, Argelia no dispone de otro defensor zurdo para reemplazarlo en su habitual línea de tres zagueros.

Jaouen Hadjam, quien milita en Young Boys de Suiza, jugaría a la izquierda, aunque lo haga a pierna cambiada.

Argelia enfrentará a la Albiceleste en el debut del Grupo J el próximo martes. Luego, el martes 23, enfrentará a Jordania y cerrará la fase de grupos ante Austria el sábado 27.