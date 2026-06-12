Cómo en "Kansas": el operativo de la Selección para trasladar 500 kilos de carne argentina para el Mundial 2026

La Selección argentina no dejó ningún detalle librado al azar para el Mundial 2026. Además de la preparación estrictamente futbolística, el cuerpo técnico y médico planificó de forma cuidadosa la alimentación del plantel durante toda su estadía en Estados Unidos.

La delegación nacional arribó al Origin Hotel de Kansas City, el búnker elegido como base de operaciones, acompañada por un cargamento que supera los 500 kilos de carne vacuna de primera calidad.

La iniciativa responde a una estrategia médica orientada a blindar la rutina de los deportistas, sosteniendo la misma dieta que consumen habitualmente para neutralizar cualquier tipo de alteración estomacal o cambio metabólico imprevisto que pudiera repercutir de forma negativa en la respuesta física.

Una compleja ingeniería burocrática y sanitaria

El traslado de la mercadería hacia el país norteamericano demandó meses de planificación y extensas gestiones burocráticas.

Para lograr el ingreso del cargamento, los responsables de la logística debieron superar estrictos controles sanitarios y auditorías previas, cumpliendo con los severos requisitos de importación exigidos por las autoridades aduaneras y los organismos de frontera de Estados Unidos.

Para afrontar el certamen, los encargados de la cocina albiceleste seleccionaron una amplia variedad de piezas tradicionales.

La nómina de cortes exportados para el consumo exclusivo de los jugadores incluye bife ancho, bife angosto, vacío, lomo, colita de cuadril, corazón de cuadril, entraña fina, matambre, peceto, roast beef, asado de tira, tapa de asado y osobuco.

Dentro del plantel, el asado de tira ocupa el primer lugar en las preferencias gastronómicas, seguido de cerca por el vacío y el corazón de cuadril.

El antecedente de Qatar y el factor grupal

La costumbre de trasladar el menú autóctono tiene bases sólidas en el ciclo de la "Scaloneta" y ya se convirtió en un ritual.

Durante el Mundial de Qatar 2022, la delegación argentina había trasladado un total récord de 2.630 kilos de carne hacia Medio Oriente para abastecer a toda la comitiva durante el mes de competencia.

En aquella exitosa campaña en tierras árabes, las piezas enviadas fueron muy similares a las elegidas para este torneo.

Según los antecedentes del equipo, los habituales asados compartidos no solo operan como una herramienta clave para la nutrición formal, sino que también resultan fundamentales para forjar el espíritu colectivo y la convivencia del grupo.