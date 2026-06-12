Canadá y Bosnia abrieron el Grupo B del Mundial 2026 con un empate

Tras el primer día de competencia, Canadá y Bosnia y Herzegovina igualaron 1-1 en el inicio del Grupo B del Mundial 2026.

El partido comenzó parejo y con buenas intenciones por parte de ambos. Con pocas situaciones, el elenco balcánico pegó a los 21 minutos con una pelota parada, dos cabezazos en el área y el gol de Jovo Lukic.

¡CANADÁ TUVO EL PRIMERO!



Jonathan David encontró un regalo en el área del defensor de Bosnia pero no llegó a darle potencia a su remate. #MundialEnDSPORTS #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/TDkugFF38Q — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

¡BOSNIA PEGÓ PRIMERO!



Dos cabezazos en el área son gol: Jovo Lukic adelantó a los europeos contra Canadá. #MundiaEnDSPORTS #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/4UPVmeeQhY June 12, 2026

A partir de ahí, los roles de cada uno quedaron bien marcados: el equipo rojo se adueñó de la posesión, mientras que su rival optó por replegarse y esperar algún contraataque.

Ya en el complemento, los dirigidos por Jesse Marsch salieron a jugar con un poco más de decisión y estuvieron al borde del empate a los 5', cuando tras el remate de Richie Laryea, Sead Kolasinac evitó el empate sobre la línea y con ayuda del travesaño.

¡MILAGRO EN EL ÁREA DE BOSNIA!



Canadá armó una gran jugada colectiva y estuvo a nada de lograr el empate, hasta que apareció el pie salvador de Kolasinac.#FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/4jMICL5pcz — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

Un rato más tarde, el anfitrión volvió a generar peligro con un cabezazo de Tani Oluwaseyi que tenía destino de red, aunque se encontró con el despeje salvador de Tarik Muharemovic.

¡¡OTRA VEZ SE SALVÓ BOSNIA!!



El cabezazo de Oluwaseyi tenía destino de gol, pero Muharemovic sacó la pelota sobre la línea. #FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/j4uATND3jx — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

Finalmente, después de mucho intentar, el recién ingresado Cyle Larin recibió el balón al borde del área, disparó y desató el delirio de todo el BMO Field.

¡¡ENTRÓ Y MARCÓ EL EMPATE DE CANADÁ!!



Con solo dos minutos en cancha, Cyle Larin igualó el partido para los locales ante Bosnia.#FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/1efEqQzYdp — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

Tras la igualdad, Canadá tuvo leves intentos por hacer algo más, pero el trámite se estancó hasta el cierre.

Gracias a este resultado, ambos se llevaron un punto. Mañana, desde las 16:00, Suiza y Qatar disputarán el otro compromiso de la zona.