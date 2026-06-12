Canadá y Bosnia abrieron el Grupo B del Mundial 2026 con un empate
En el segundo día de acción del Mundial 2026, Canadá igualó frente a Bosnia y Herzegovina por la fecha 1 del Grupo B.
Tras el primer día de competencia, Canadá y Bosnia y Herzegovina igualaron 1-1 en el inicio del Grupo B del Mundial 2026.
El partido comenzó parejo y con buenas intenciones por parte de ambos. Con pocas situaciones, el elenco balcánico pegó a los 21 minutos con una pelota parada, dos cabezazos en el área y el gol de Jovo Lukic.
A partir de ahí, los roles de cada uno quedaron bien marcados: el equipo rojo se adueñó de la posesión, mientras que su rival optó por replegarse y esperar algún contraataque.
Ya en el complemento, los dirigidos por Jesse Marsch salieron a jugar con un poco más de decisión y estuvieron al borde del empate a los 5', cuando tras el remate de Richie Laryea, Sead Kolasinac evitó el empate sobre la línea y con ayuda del travesaño.
Un rato más tarde, el anfitrión volvió a generar peligro con un cabezazo de Tani Oluwaseyi que tenía destino de red, aunque se encontró con el despeje salvador de Tarik Muharemovic.
Finalmente, después de mucho intentar, el recién ingresado Cyle Larin recibió el balón al borde del área, disparó y desató el delirio de todo el BMO Field.
Tras la igualdad, Canadá tuvo leves intentos por hacer algo más, pero el trámite se estancó hasta el cierre.
Gracias a este resultado, ambos se llevaron un punto. Mañana, desde las 16:00, Suiza y Qatar disputarán el otro compromiso de la zona.