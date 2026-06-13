Franco Colapinto vuelve a la pista: estos son los horarios para el GP de España

Luego de un complicado paso por el Gran Premio de Mónaco, Franco Colapinto buscará recuperarse este fin de semana en el Gran Premio de España, correspondiente a la novena fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1.

El argentino ya comenzó su actividad en el tradicional circuito de Barcelona y dejó señales positivas durante las primeras sesiones de entrenamientos, donde logró superar a su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly.

Cómo le fue a Colapinto en las prácticas y cuáles son los horarios de este sábado

En la primera práctica libre, Colapinto mostró un rendimiento sólido y finalizó en el décimo puesto, ubicándose varios lugares por delante de Gasly, que terminó 17°.

Más tarde, en la segunda tanda de entrenamientos, el piloto de Pilar volvió a quedar por delante del francés. En esa sesión concluyó en el 15° lugar, mientras que su compañero se ubicó apenas una posición más atrás.

El objetivo ahora será continuar evolucionando durante las últimas pruebas antes de afrontar una clasificación que suele ser determinante en el circuito español.

El cronograma del Gran Premio de España, con horarios de Argentina, es el siguiente:

Sábado 13 de junio

Práctica libre 3: 7.30 a 8.30

Clasificación: 11.00 a 12.00

Domingo 14 de junio

Carrera: 10.00





El escenario de la competencia será el Circuito de Barcelona-Cataluña, una pista histórica que forma parte del calendario de Fórmula 1 desde 1991 y que es considerada una de las más exigentes para los equipos.

Con una longitud de 4,655 kilómetros, el trazado cuenta con 16 curvas y exige una combinación de velocidad, precisión y una correcta gestión de los neumáticos. Entre los sectores más complejos aparecen las curvas 3 y 9, dos puntos donde la aerodinámica de los monoplazas suele marcar diferencias.

La carrera se disputará a 66 vueltas y tendrá una distancia total de 307,104 kilómetros. El récord histórico del circuito continúa en poder de Daniel Ricciardo, quien registró un tiempo de 1:18.441 en 2018.



