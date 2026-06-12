Franco Colapinto terminó décimo y cerró una buena primera práctica libre en el GP de Barcelona

Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en la primera práctica libre del Gran Premio de España de Fórmula 1 y finalizó en el décimo puesto de la sesión disputada en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

El piloto argentino de Alpine registró un mejor tiempo de 1:17.893 y quedó a 1.530 segundos del líder de la tanda, el británico George Russell, de Mercedes, que marcó 1:16.363. Detrás del inglés se ubicaron Oscar Piastri, de McLaren, y Charles Leclerc, de Ferrari.

Además del resultado dentro de los diez mejores, Colapinto consiguió un dato alentador para Alpine: superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien terminó 17° con un tiempo de 1:18.508. La diferencia entre ambos fue de 0.615 segundos a favor del argentino.

Cómo le fue a Franco Colapinto en la práctica libre 1 del GP de España

Luego de un complicado paso por el Gran Premio de Mónaco, donde terminó 14°, Colapinto mostró una versión más competitiva en Barcelona. Durante la sesión logró mantenerse en la zona media alta de la tabla de tiempos y dejó buenas sensaciones de cara al resto del fin de semana.

El rendimiento del argentino cobra relevancia porque continúa adaptándose al monoplaza de Alpine en una temporada en la que busca consolidarse y volver a pelear por puntos en la máxima categoría del automovilismo.

George Russell lideró la FP1 en Barcelona

La primera práctica libre tuvo como dominador a George Russell, quien fue el más rápido con su Mercedes. Completaron los primeros puestos Oscar Piastri y Charles Leclerc.

La sesión también contó con la participación de varios pilotos de reserva debido a la normativa de la Fórmula 1 que obliga a los equipos a ceder sus autos en determinadas prácticas oficiales para que sumen experiencia jóvenes talentos y pilotos de desarrollo.

Entre los reemplazantes estuvieron Leonardo Fornaroli (McLaren), Ayumu Iwasa (Red Bull), Fred Vesti (Mercedes), Colton Herta (Cadillac), Dino Beganovic (Ferrari), Luke Browning (Williams) y Paul Aron, quien finalizó sexto y fue una de las sorpresas de la jornada.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el GP de España

La actividad continuará este viernes con la segunda práctica libre, prevista para las 12.00 (hora argentina).

Por su parte, la clasificación del Gran Premio de España se disputará el sábado desde las 11.00, mientras que la carrera se correrá el domingo a las 10.00, con la expectativa de que Franco Colapinto pueda pelear por ingresar nuevamente a la zona de puntos.