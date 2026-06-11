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CONVOCADO

La emotiva reacción de Marcos Senesi ante el llamado de Scaloni para ir al Mundial

Marcos Senesi fue elegido como el reemplazante de Leonardo Balerdi, que es baja por una lesión muscular. Su reacción viral.

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 Este jueves se confirmó que Marcos Senesi se suma al plantel de la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026. 

Debido a la lesión de Leonardo Balerdi, Lionel Scaloni determinó que el defensor sea el reemplazante. En ese sentido, se reveló el video de cuando se enteró la convocatoria.

Kelci-Rose Bowers grabó la reacción de Senesi al enterarse que integrará la lista de convocados. En plenas vacaciones, su novia filmó el emocionante momento. 

Mientras su pareja relataba el contexto, justo detrás de ella estaba el futbolista en llamada recibiendo la noticia. 

Una vez finalizada, el zaguero central no pudo contener la emoción y, con los ojos llenos de lágrimas, se abrazó con su pareja y festejaron la citación a la Copa del Mundo.

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