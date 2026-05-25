Marcos Senesi deja Bournemouth y ya tiene nuevo club tras quedar libre en la Premier League

Luego de cuatro temporadas en Bournemouth, Marcos Senesi tomó la decisión de no renovar su contrato y marcharse en condición de libre una vez finalizada la participación del equipo en la Premier League, torneo en el que el club logró clasificarse a la UEFA Europa League.

"Me sentí como en casa desde el primer día que llegué a este club. Estoy orgulloso de todo lo que hemos conseguido en estos cuatro años y agradecido por el apoyo que los fanáticos siempre me han mostrado. Bournemouth siempre tendrá un lugar especial para mí y lo recordaré con gran cariño", expresó el zaguero argentino en declaraciones publicadas por la web oficial del club inglés.

En medio de la expectativa por la definición de la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026, el ex futbolista de San Lorenzo de Almagro alcanzó un acuerdo para sumarse a un nuevo equipo de cara a la próxima temporada europea.

Si bien todavía no hubo anuncio oficial, la salida de Senesi del Bournemouth marca el cierre de una etapa positiva en el fútbol inglés, donde logró consolidarse como una pieza importante del equipo y ganar continuidad en una de las ligas más competitivas del mundo.