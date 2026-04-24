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Atentos: Marcos Senesi llegó a un principio de acuerdo con un grande de la Premier League

Marcos Senesi llegó a un principio de acuerdo con un grande de la Premier League para el mercado de pases de junio.

 Marcos Senesi llegó a un principio de acuerdo con el Tottenham para sumarse después del Mundial 2026. Aunque con una condición: solo llegará si se salvan del descenso.

 El defensor es el capitán y una de las máximas figuras del Bournemouth. Si bien había estado en la órbita de gigantes como Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus y Borussia Dortmund, se comprometió a jugar en los Spurs.

Se trata de un pacto de caballeros, de palabra, por lo que todavía no hay nada firmado. Su fichaje se concretará a mediados de año, cuando se marche libre de su actual club, siempre y cuando Tottenham permanezca en la Premier League

Los Spurs se ubican con 31 unidades en el puesto 18 en el torneo inglés, en zona de descenso, pero a solo dos unidades de West Ham, que momentáneamente se está salvando.

A esta altura de la temporada, el futbolista ya disputó 35 partidos y repartió cinco asistencias.

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