José Mourinho habló sobre una posible llegada de Nicolás Otamendi a River: "Todo está en sus manos".

Luego de que Nicolás Otamendi le abriera la puerta a River para negociar su llegada después del Mundial 2026, el entrenador de Benfica, José Mourinho, aseguró que el futuro del defensor "está en sus manos".

En la conferencia de prensa previa al partido de este sábado ante Moreirense, por la fecha 31 de la Liga de Portugal, el DT fue consultado sobre el futbolista argentino.

"Depende solo de él. Hay personas que tienen el derecho, entre comillas, de elegir su futuro por todo lo que han construido en el fútbol. Y Otamendi es uno de ellos", sostuvo.

A su vez, el portugués no evitó hablar de la posible llegada del zaguero central al Millonario: "Será por decisión suya que regrese a Argentina y al River Plate o continúe en el Benfica. Todo está en sus manos".

Su contrato con el club finalizará en junio próximo. Pese a sus 38 años, está vigente y es el capitán de las Águilas. Al respecto, Mourinho resaltó que tiene "una presencia siempre constante", con "muy pocas lesiones y ausencias".