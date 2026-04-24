Boca confirmó la lesión de Ander Herrera que lo sacó a último momento del partido con Defensa y Justicia
Después de sentir una molestia en el calentamiento del duelo ante Defensa y Justicia, Boca comunicó qué le pasó a Ander Herrera.
Si bien terminó ganando y goleando a Defensa y Justicia, la noche en Florencio Varela no comenzó nada bien para Boca, que durante el calentamiento previo se quedó sin Ander Herrera.
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El vasco iba a ser titular, pero una molestia obligó a que Claudio Úbeda mandara a la cancha a Milton Delgado y le diera de manera urgente un lugar en el banco a Kevin Zenón.
Pasadas varias horas, y pese a que había cierto optimismo, el Xeneize comunicó que el volante padece una lesión grado 2 en el isquiotibial de la pierna izquierda.
A raíz de eso, el futbolista que supo vestir las camisetas de PSG y Manchester United deberá atravesar un proceso de recuperación de aproximadamente un mes.
La noticia le cae como un baldazo de agua fría, no solo a él, sino también al cuerpo técnico, porque llega en un momento sensible. Por un lado, estaba atravesando su mejor momento desde que llegó a Boca, con continuidad y siendo una pieza importante; por el otro, debido a que no podrá estar en el tramo final del Torneo Apertura 2026, siempre y cuando el conjunto azul y oro avance hasta las instancias finales.
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Lo cierto es que, más allá de sus condiciones técnicas innegables, Herrera sigue padeciendo en el aspecto físico. De hecho, es su sexta lesión desde que arribó al club.