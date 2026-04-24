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UN PROBLEMA

Boca confirmó la lesión de Ander Herrera que lo sacó a último momento del partido con Defensa y Justicia

Después de sentir una molestia en el calentamiento del duelo ante Defensa y Justicia, Boca comunicó qué le pasó a Ander Herrera.

EBalmaceda

Si bien terminó ganando y goleando a Defensa y Justicia, la noche en Florencio Varela no comenzó nada bien para Boca, que durante el calentamiento previo se quedó sin Ander Herrera.

El Boca de Claudio Úbeda transita uno de los invictos más extensos desde el 2000: dónde se ubica

El vasco iba a ser titular, pero una molestia obligó a que Claudio Úbeda mandara a la cancha a Milton Delgado y le diera de manera urgente un lugar en el banco a Kevin Zenón.

Pasadas varias horas, y pese a que había cierto optimismo, el Xeneize comunicó que el volante padece una lesión grado 2 en el isquiotibial de la pierna izquierda.

A raíz de eso, el futbolista que supo vestir las camisetas de PSG y Manchester United deberá atravesar un proceso de recuperación de aproximadamente un mes.

La noticia le cae como un baldazo de agua fría, no solo a él, sino también al cuerpo técnico, porque llega en un momento sensible. Por un lado, estaba atravesando su mejor momento desde que llegó a Boca, con continuidad y siendo una pieza importante; por el otro, debido a que no podrá estar en el tramo final del Torneo Apertura 2026, siempre y cuando el conjunto azul y oro avance hasta las instancias finales.

Con siete clasificados, así están los cruces de playoffs del Torneo Apertura 2026

Lo cierto es que, más allá de sus condiciones técnicas innegables, Herrera sigue padeciendo en el aspecto físico. De hecho, es su sexta lesión desde que arribó al club.

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