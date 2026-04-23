Defensa y Justicia vs. Boca por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Boca visitará este jueves a Defensa y Justicia, en el inicio de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, con el objetivo de extender su buen momento luego del triunfo ante River en el Superclásico y de conseguir la clasificación a los playoffs. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 20 en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello, contará con púbico del "Xeneize", el árbitro designado fue Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Boca llega a este partido en un gran momento, ya que viene de ganarle 1-0 al "Millonario" gracias al gol de penal de Leandro Paredes, para además extender su invicto a 13 partidos. El equipo dirigido por Claudio Úbeda no solo atraviesa un buen momento en el Torneo Apertura, donde está tercero en la Zona A, sino que tuvo un comienzo ideal en la Copa Libertadores luego de los triunfos sobre Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

De cara a este encuentro, el DT optará por poner un equipo con mayoría de suplentes, con el objetivo de resguardarlos de cara al enfrentamiento de la semana que viene con Cruzeiro por la Copa Libertadores y, en caso de quedarse con el triunfo, se asegurará la clasificación a los playoffs.

Defensa y Justicia, por su parte, había tenido un gran inicio en este Torneo Apertura, ya que no cayó en las primeras 11 fechas, aunque ahora acumula tres derrotas consecutivas, por lo que necesita volver a sumar con urgencia para no complicar aún más su clasificación a la siguiente instancia. El conjunto que dirige Mariano Soso se encuentra en la octava posición de la Zona A y ya no tiene margen de error.

Probables formaciones de Defensa y Justicia vs. Boca por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Alan Velasco o Williams Alarcón, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Boca por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre Defensa y Justicia y Boca Juniors por la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN PREMIUM. Este encuentro también se puede ver en vivo online a través de tu computadora, celular o Tablet por las plataformas digitales de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.