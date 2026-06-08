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La figura de Francia que quedó en el ojo de los memes por una insólita pose en una foto junto a Macron

Rayan Cherki participó de la foto oficial antes de viajar al Mundial 2026, pero quedó en una posición rarísima que las redes no perdonaron.

SGorostiaga
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A pocos días del debut en el Mundial 2026, el vestuario de la Selección de Francia es un hervidero de risas y burlas luego de que una extraña pose del delantero del Manchester City Rayan Cherki, en la foto oficial que el plantel se sacó junto al presidente Emmanuel Macron.

La burla de la selección francesa a Rayan Cherki.
La burla de la selección francesa a Rayan Cherki.

En la imagen institucional que recorrió el mundo, se lo ve al atacante en una cuclillas forzada y con los brazos hacia adelante, justo en el medio de la delegación. La explicación de Cherki fue que se agachó "por una cuestión de respeto" para no tapar a la ministra de Deportes, Marina Ferrari.

Mbappé lideró la "jodita" en el entrenamiento

Lejos de calmar las aguas, la intimidad del plantel francés sumó más nafta al fuego. Durante la última práctica antes de subirse al avión rumbo a Norteamérica, las cámaras captaron a Kylian Mbappé encabezando una tremenda cargada.

El nuevo crack del Real Madrid y el resto de las figuras de "Les Bleus" se grabaron entre risas imitando la ridícula pose de Cherki en pleno campo de juego. El video se volvió viral al instante y, aunque dejó en ridículo al delantero, demostró el clima distendido que vive el subcampeón del mundo antes de la cita mundialista.

De la foto oficial a los memes 

Al "ingenio popular" de las redes no le importó el protocolo. En cuestión de minutos, los usuarios recortaron al futbolista y lo viralizaron en los escenarios más desopilantes de la vida cotidiana: haciendo fila para entrar a un baño, en el interior de un avión o esperando el colectivo.  

El nuevo crack del Real Madrid y el resto de las figuras de "Les Bleus" se grabaron entre risas imitando la ridícula pose de Cherki en pleno campo de juego. El video se volvió viral al instante y, aunque dejó en ridículo al delantero, demostró el clima distendido que vive el subcampeón del mundo antes de la cita mundialista.De la foto oficial a los memes&nbsp;Al "ingenio popular" de las redes no le importó el protocolo. En cuestión de minutos, los usuarios recortaron al futbolista y lo viralizaron en los escenarios más desopilantes de la vida cotidiana: haciendo fila para entrar a un baño, en el interior de un avión o esperando el colectivo.&nbsp;&nbsp;El ingenio popular de las redes sociales contra Rayan Cherki.
El ingenio popular de las redes sociales contra Rayan Cherki.
Cherki en el interior de un avión.
Cherki en el interior de un avión.
La desopilante imagen de Rayan Cherki esperando un colectivo.
La desopilante imagen de Rayan Cherki esperando un colectivo.

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