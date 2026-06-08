El nuevo comunicado sobre el desplome de Christian Eriksen

Todo el mundo sigue impactado por el nuevo desplome de Christian Eriksen, en medio del amistoso entre Dinamarca y Ucrania. La Federación Danesa de Fútbol informó que el volante sigue recuperándose favorablemente en el Hospital Universitario de Odense, donde permanece junto a su familia.

"Hablé con Christian esta mañana y se encuentra bien. Está con su familia y de buen ánimo. Se espera que reciba el alta pronto y pueda regresar a casa. Estamos cuidando bien de los jugadores y del personal, y mantenemos contacto constante con ellos", expresó Morten Boesen, médico de la selección nacional danesa.

El dramático momento ocurrió a los 65 minutos del partido preparatorio contra Ucrania, cuando Eriksen se tomó el pecho y se desplomó sobre el césped, lo que provocó un pánico general y la decisión del árbitro de dar por finalizado el cotejo.