Florentino Pérez fue reelegido como presidente del Real Madrid y extenderá su mandato hasta 2030, tras imponerse con el 65% de los votos en unas elecciones que consolidan su liderazgo al frente del club más ganador de Europa.

El histórico dirigente obtuvo 21.741 sufragios y se impuso en las 43 mesas de votación, asegurando así un nuevo período al mando de la institución madrileña. Con este resultado, Florentino alcanzará tres décadas de gestión, repartidas en dos ciclos distintos, como máximo responsable del club.

La reelección se produjo en un contexto particular. A comienzos de 2025, Pérez había renovado automáticamente su mandato al no presentarse ningún candidato opositor. Sin embargo, decidió adelantar los comicios previstos para 2029 y someterse nuevamente al voto de los socios.

La decisión llegó después de dos temporadas sin títulos para el Real Madrid y en medio de la aparición del empresario Enrique Riquelme como primer rival político de peso para Florentino desde 2004. No obstante, el dirigente volvió a recibir un amplio respaldo de los socios, que valoraron los éxitos deportivos logrados durante su gestión.

Las promesas de Florentino Pérez para su nuevo mandato

Durante la campaña, Florentino Pérez presentó una serie de proyectos deportivos para relanzar al equipo. Entre ellos destacó la llegada del entrenador José Mourinho y los fichajes de los defensores Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries.

Además, el presidente confirmó una importante ofensiva en el mercado de pases con una oferta de 150 millones de euros por el atacante Michael Olise, una de las figuras más cotizadas del fútbol europeo.

También dijo, en más de una ocasión, que repescarán a Nicolás Paz, que explotó en el Como de Cesc Fabregas y que al Merengue le costará menos de 10 millones de euros.

Un ciclo histórico en el Real Madrid

La trayectoria de Florentino Pérez al frente del Real Madrid está marcada por una de las etapas más exitosas en la historia del club. Bajo su presidencia, el conjunto blanco conquistó siete de las 15 UEFA Champions League que figuran en sus vitrinas.

Esta fue apenas la cuarta elección en la que participó durante sus 26 años de mandato. Tras perder los comicios de 1995 por una diferencia cercana a los 700 votos, logró la presidencia en el año 2000 con 16.469 sufragios y fue reelegido en 2004 con el 91% de apoyo.

Luego de renunciar en 2006, regresó a la presidencia en 2009 sin necesidad de elecciones al ser el único candidato. Desde entonces, mantuvo el control institucional del club y sumó sucesivas renovaciones de mandato.

Con este nuevo triunfo electoral, Florentino Pérez inicia una nueva etapa en el Real Madrid con el desafío de devolver al equipo a la cima del fútbol español y europeo.