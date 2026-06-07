¿Suben posiciones?: Alpine apelará las sanciones que recibieron Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de Mónaco de la Fórmula 1

Después de que Franco Colapinto fuera perjudicado y que Pierre Gasly fuera despojado del podio en el Gran Premio de Mónaco tras "excederse del límite de velocidad en el pit lane", Alpine confirmó que apelará la sanción ante la FIA.

La escudería reveló mediante un comunicado que van a pedir revisar las dos sanciones que recibió el francés.

"Tras el resultado del Gran Premio de Mónaco de hoy, BWT Alpine Formula One Team puede confirmar que ha solicitado un Derecho de Revisión a la FIA tras las penalizaciones aplicadas por exceso de velocidad en el pit lane", escribieron.

Gasly habría excedido el límite de 60 km/h por tan solo 1 km/h en la primera oportunidad, y por 0.4 km/h en la segunda.

Estos registros fueron captados por los sensores y lo hicieron bajar de la tercera posición y, luego, Isaac Hadjar terminaría ocupando el último lugar del podio.