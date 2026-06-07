Alexander Zverev venció a Flavio Cobolli y es el nuevo campeón de Roland Garros

Alexander Zverev tardó cuatro finales de Grand Slam en lograrlo, pero lo consiguió. El alemán venció a Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 y 6-1 en la final de Roland Garros 2026 y se consagró campeón en París.

El tenista de 29 años se convierte en el primer campeón alemán de singles masculinos en Roland Garros en la Era Abierta y en el primer germano en ganar un Grand Slam en más de tres décadas.

El camino del certamen estuvo allanado por las ausencias de dos de los grandes favoritos.

Carlos Alcaraz, defensor del título, llegó lesionado y quedó descartado antes del torneo. Y Jannik Sinner, número 1 del mundo, cayó eliminado sorpresivamente en la segunda ronda ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Sin los dos grandes candidatos, Zverev era el segundo cabeza de serie y tenía una ventana que no desaprovechó.