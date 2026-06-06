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Mirra Andreeva se quedó con el título en Roland Garros

Mirra Andreeva hizo historia este sábado al ganar Roland Garros con sólo 19 años y 38 días.

Juan Riera
Juan Riera
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Mirra Andreeva hizo historia este sábado al ganar Roland Garros con sólo 19 años y 38 días. La rusa venció en apenas 82 minutos de juego a la polaca Maja Chwalinska, quien hizo un gran torneo llegando desde la qualy a la gran definición.

Además, la nacida en Siberia y entrenada por Conchita Martínez se convirtió en la primera rusa en levantar la copa desde Maria Sharapova en 2014 y en la ganadora más joven desde que la yugoslava Monica Seles.

Andreeva inició el torneo como la número ocho en el ranking de la WTA y el lunes saltará a la sexta colocación.

Su potente golpe de derecha le puso fin al cuento de hadas de Chwalinska, quien a sus 24 años consiguió lo que nadie antes había logrado en Roland Garros, alcanzar la final desde la fase previa, y que impregnó el torneo con su tenis osado y diferente.

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