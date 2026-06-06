Colapinto va por la clasificación en el Gran Premio de Mónaco: ¿Cuál es el cronograma de hoy?

Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana cuando la Fórmula 1 dispute el Gran Premio de Mónaco, una de las carreras más tradicionales y exigentes de la temporada. Después de una semana de descanso y del histórico resultado conseguido en Canadá, el argentino buscará seguir sumando puntos para Alpine.

La cita en las calles de Montecarlo marcará además el comienzo de la gira europea de la máxima categoría, una etapa clave para definir las aspiraciones de los equipos en el campeonato.

Cómo es el desafiante circuito de Montecarlo y cuándo corre Colapinto

Colapinto llega a Mónaco con la confianza en alza luego de finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá, un resultado que le permitió sumar ocho puntos importantes tanto para el Campeonato de Pilotos como para Alpine en la lucha entre constructores.

El trazado monegasco es considerado uno de los más complejos del calendario. Se trata de un circuito urbano rodeado de muros, con calles muy angostas y escasos lugares para sobrepasar. Allí, cualquier error puede costar caro.

Con una longitud de apenas 3,3 kilómetros, es el circuito más corto de toda la temporada. La carrera principal se disputa a 78 vueltas y completa una distancia total de 260,286 kilómetros. El récord de vuelta sigue en poder de Lewis Hamilton, quien registró un tiempo de 1:12.909 en 2021.

Para Colapinto será su segunda experiencia en este escenario desde que desembarcó en la Fórmula 1. En su anterior participación logró completar la competencia en el 13° puesto después de haber partido desde la 18ª posición.

El cronograma completo del Gran Premio de Mónaco, con horarios de Argentina:

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 7.30 a 8.30

Clasificación: 11.00 a 12.00





Domingo 7 de junio

Carrera: 10.00



