Lionel Scaloni habló antes del amistoso ante Honduras: el estado físico de Lionel Messi, los lesionados y más

Lionel Scaloni brindó su primera conferencia de prensa desde suelo estadounidense, antes del comienzo del Mundial 2026. En Texas, donde la Selección Argentina enfrentará a Honduras en un amistoso de este sábado, el entrenador rompió el silencio antes de la práctica.

Primero, el DT reveló el estado físico actual de Lionel Messi: "Leo viene bien, ya no está totalmente diferenciado. Veremos si tiene minutos en alguno de estos amistosos".

Además, no reveló el once para el encuentro de mañana, pero confirmó quién será el arquero titular: "Va a atajar Juan Musso mañana y seguramente el próximo lo haga Gerónimo Rulli, con la posibilidad de que Santiago Beltrán dispute minutos".

Por otro lado, dio una advertencia sobre posibles cambios en la lista definitiva: "Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera. La próxima semana será clave para los lesionados".

Y cerró: "Las decisiones de la lista fueron correctas pensando en el equipo. Tenemos una línea marcada de juego y no la vamos a traicionar. Pero de ser necesario tenemos jugadores como para cambiar el estilo".