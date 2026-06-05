A días del debut de Brasil en el Mundial, Carlo Ancelotti se sinceró sobre la lesión de Neymar

Carlo Ancelotti se sinceró sobre su proceso de rehabilitación de Naymar. A ocho días del debut de Brasil en el Mundial 2026, el entrenador todavía no pudo confirmar su presencia.

"La situación de Neymar es bastante clara. Está haciendo un último trabajo individual. Mañana se va a hacer una resonancia y si todo sale bien va a poder empezar a entrenar con el grupo la próxima semana", sostuvo el italiano en conferencia de prensa.

No solo está la posibilidad de que no llegue bien físicamente, sino que también se debe tener en cuenta el poco tiempo de entrenamiento que tendrá el jugador en caso de un resultado favorable de los estudios.

Esto invita a pensar que podrían no querer exigirlo en el debut en la Copa del Mundo ante Marruecos.

De hecho, el propio Ancelotti había reconocido días atrás que no iban a forzar su presencia, al asegurar que si no estaba en condiciones de jugar el primer partido trabajarían para que llegue al segundo, el viernes 19 de junio ante Haití en el Lincoln Field de Filadelfia.