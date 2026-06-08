El plan de Paredes para ver a Neymar con la camiseta de Boca

Leandro Paredes generó mucha ilusión a los hinchas de Boca Juniors en cuanto a los refuerzos, pero "a la hora de ir a los bifes" decepcionó completamente.

La realidad es que Paredes jugó mucho con el poder de convencimiento sobre Paulo Dybala, quien quedará libre de la Roma el 30 de junio. Pero la realidad indica que "La Joya" está en charlas con el conjunto italiano para renovar el vínculo, lo que automáticamente lo deja afuera de cualquier posibilidad de llegar al Xeneize.

Y ahora nuevamente, desde la Selección Argentina en Kansas esperando el Mundial 2026 de la FIFA, le apuntó directamente a nada menos que Neymar, quien represantará a Brasil en la Copa del Mundo.

El volante campeón del mundo en Qatar 2022 aseguró que Ney simpatiza por el Xeneize y no ocultó sus ganas de volver a ser su compañero. Una confesión que tardó segundos en instalarse en el mundo bostero."Neymar es de Boca. Ojalá que venga, lo vuelvo loco", afirmó.

Aunque después intentó bajarle un par de cambios a la declaración. "Es lo que me pasa a mí: él volvió a su casa, es difícil que se vaya. Yo no llamo a nadie, pero quiero que los mejores jueguen conmigo", cerró.