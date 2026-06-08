La Selección Argentina jugará mañana martes ante Islandia su último amistoso preparatorio rumbo al Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. El cotejo está programado para las 22 en el estadio en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, con la tevisación de TYC Sports y Telefe.

La Scaloneta viene de ganarle con un equipo con varios suplentes por 2 a 0 ante Honduras, con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone.

La gran duda pasa por si Lionel Messi tendrá actividad o no, aunque es muy posible que Lionel Scaloni lo guarde para que llegue en óptimas a disputar los partidos del Grupo J de la Copa del Mundo ante Argelia el martes 16/6 a las 22 horas, ante Austria el lunes 22/6 a las 14 horas y ante Jordania, el sábado 27/6 a las 23.

La gran incógnita de cara a este encuentro gira en torno a la posible presencia de Lionel Messi, que este sábado no pudo sumar minutos ante el combinado del país centroamericano para resguardarlo tras la sobrecarga muscular que había sufrido en su última presentación con el Inter Miami de Estados Unidos.

Todo indica que se repetirá gran parte de la defensa, con Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo y Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez en la zaga central aunque solo resta conocer si Agustín Giay o Nicolás Capaldo ocupará el lateral derecho. Además, Gerónimo Rulli reemplazaría bajo los tres palos a Juan Musso.

La probable formación de la Selección Argentina ante Islandia