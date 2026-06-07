El sentido mensaje de Tagliafico para despedir al Indio Solari: "Queda agradecer por todo lo que nos dio"

El futbolista de la Selección Argentina, Nicolás Tagliafico, recordó al músico Carlos Alberto "Indio" Solari y le envió sus condolencias a los familiares y amigos luego del amistoso que ganó 2-0 el combinado nacional contra Honduras.

Tagliafico calificó al artista como "una figura muy importante para toda la gente en Argentina" y como "un histórico en la música".

"En este momento solo queda agradecer por todo lo que nos dio", sostuvo el defensor al ser consultado sobre el fallecimiento de Solari.

De esta forma, Tagliafico fue el segundo jugador de la Selección en manifestarse públicamente sobre del histórico músico. El primero fue el capitán y emblema, Lionel Messi, quien publicó una historia en sus redes sociales una imagen del músico y la leyenda "siempre en nuestros corazones. QEPD".

Por su parte, el entrenador Lionel Scaloni subrayó que el fallecimiento del Indio Solari "es una pérdida importante" y sumó palabras de reconocimiento al ícono del rock nacional.

El homenaje de AFA para el Indio Solari

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en tanto, recordó al músico como un "ícono de la cultura musical argentina" y dispuso la realización de un minuto de silencio para los partidos que se disputaron este fin de semana.

La medida alcanzó a los encuentros de la Primera Nacional, la Primera B y la Primera C, como así también al partido que se disputó este viernes por la Liga de las Naciones Femenina entre Argentina y Perú.