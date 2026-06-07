Muerte del Indio Solari: citan a declarar a la médica que lo trataba por el párkinson

Mientras se desarrolla la despedida del Indio Solari en Villa Domínico, la investigación para determinar las causas de su muerte avanza hacia su etapa final y se encamina a su cierre, según indicaron fuentes judiciales. En este contexto, el fiscal Lucio Rivero prevé tomar declaración a la médica que lo trataba por el párkinson, en el marco de los últimos pasos del expediente antes de su resolución definitiva.

Si bien el informe de autopsia habría sido concluyente al señalar un sangrado vinculado a un ACV hemorrágico, se solicitó pericias complementarias por protocolo. Entre ellas se incluyen estudios toxicológicos, de ADN y análisis de vísceras, con el objetivo de reforzar las conclusiones y avanzar hacia el cierre definitivo de la causa.

El expediente fue incorporado a un circuito de atención prioritaria dentro del ámbito judicial debido a la relevancia pública del caso, al tratarse de una de las figuras más influyentes del rock nacional. En ese marco, el Ministerio Público Fiscal dispuso agilizar cada una de las medidas probatorias para avanzar con la investigación sin demoras innecesarias.

Según fuentes vinculadas a la causa, el equipo fiscal prevé tomar declaración a varias personas que estuvieron en el domicilio al momento del hallazgo, así como también a quienes llegaron poco después del hecho y permanecían en el lugar cuando intervino el fiscal, alrededor de las 8:30 de la mañana del viernes 5 de junio. En total, se trata de un grupo aproximado de seis testigos.

Entre ellos se encuentran familiares directos y personas del entorno cercano, además de personal de cuidado que asistía al músico. Las declaraciones serían tomadas en el transcurso de la semana o la siguiente, con el objetivo de respetar los tiempos de duelo y evitar una exposición innecesaria de los allegados en medio del impacto emocional.

En paralelo, la investigación también contempla la citación de la médica que seguía el tratamiento del artista por su cuadro de párkinson. Su testimonio será incorporado como parte del análisis general del estado de salud del músico en los meses previos al fallecimiento, aunque su identidad se mantiene bajo reserva por disposición judicial.

Por otro lado, desde el entorno de la investigación se recordó que el músico había hecho pública su enfermedad en 2016, durante una presentación en vivo, cuando habló por primera vez de su diagnóstico y de cómo convivía con el avance del cuadro. Esa referencia es tomada como antecedente dentro del análisis integral del caso, que continúa su curso bajo estrictas medidas de resguardo y con el objetivo de esclarecer cada detalle del hecho.