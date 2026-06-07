Las imágenes de la capilla ardiente donde una multitud desfila para despedir al Indio Solari

Miles de seguidores de Carlos Alberto "Indio" Solari comenzaron a movilizarse desde las primeras horas de este domingo hacia el sur del conurbano bonaerense para dar el último adiós al músico.

El epicentro del histórico homenaje es el Parque Los Derechos del Trabajador, en Villa Domínico, partido de Avellaneda, lugar que desde la noche anterior registró una masiva vigilia de seguidores envueltos en banderas, canciones y una profunda emoción por la partida del máximo ícono del rock argentino.

Las primeras fotos del velorio del Indio Solari en el Microestadio Gatica

Las primeras imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran "la última misa" desde el interior del polideportivo, con una atmósfera solemne y cargada de mística ricotera.

Primeras imágenes desde el interior del Microestadio Gatica, donde miles de seguidores se acercan para darle el último adiós al músico. (Foto: @labetudelapipol).





El último adiós al Indio Solari comenzó este domingo con una convocatoria multitudinaria que obligó a adelantar la apertura de las puertas una hora antes de lo previsto. En ese contexto, se conocieron las primeras imágenes del interior de la capilla ardiente, donde descansa el féretro del ícono del rock nacional.

Dentro del recinto, el cajón cerrado fue ubicado en el centro, sobre una estructura elevada y separado del público mediante vallas metálicas para ordenar el flujo de personas. Sobre el féretro se dispuso una camiseta de la Selección argentina, mientras que detrás se montó una gigantografía del artista acompañada por la inscripción "Indio", el año "1949" (correspondiente a su nacimiento) y el símbolo de infinito.

Debido a la magnitud de la convocatoria, no se estableció un horario límite para el cierre del velatorio e incluso se analizaba la posibilidad de extenderlo hasta el lunes o martes.

Se estima que cerca de un millón de personas podrían acercarse para despedir al músico, por lo que se solicitó mantener un flujo constante y respetar las indicaciones para facilitar el acceso de todos los asistentes.

Operativo de seguridad y tránsito en el adiós al Indio Solari

El funeral cuenta con un amplio operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. El lugar cuenta con presencia policial, agentes de tránsito, controles vehiculares, asistencia sanitaria y personal destinado a organizar el desplazamiento del público durante toda la jornada.

En ese marco, se dispusieron cortes en la avenida Bartolomé Mitre, entre Darwin y Ramón Franco, además de vallados en distintos sectores peatonales para ordenar los accesos y evitar congestiones en la zona.

¿Cómo llegar al Microestadio Gatica?

Accesos vehiculares

Desde Capital Federal / zona norte: a través del Puente Pueyrredón, tomando la avenida Bartolomé Mitre hasta la zona del estadio.

Desde el sur (Quilmes / Berazategui): por avenida Mitre en sentido norte hacia Avellaneda.

Por autopista: desde la Buenos Aires - La Plata, con bajada en Wilde o Avellaneda y conexión hacia Mitre en dirección a Villa Domínico.





Líneas de colectivos

17: conecta Recoleta / Palermo con Wilde (pasa por el lugar).

22: une Retiro / Constitución con Quilmes.

24: desde Villa del Parque / Abasto hasta Wilde (ramal por Mitre).

85: recorre Ciudadela / Ramos Mejía hasta el Balneario de Quilmes.

98: conecta Once / Constitución con Quilmes / Berazategui (ramales por Mitre).

148: une Constitución con Florencio Varela / Solano.

159: desde Correo Central / Constitución a Berazategui / Quilmes (ramal por Mitre).

178: conecta Nueva Pompeya con Zeballos.

295: línea local entre Lanús y la estación de Wilde.





Tren (Línea Roca)