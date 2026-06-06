Así será la despedida al Indio Solari: el despliegue de seguridad y cómo estará organizado

El Indio Solari será despedido este domingo a partir de las 11 de la mañana en un velatorio abierto al público que se realizará en el Polideportivo Gatica, ubicado en Parque Domínico, en el partido de Avellaneda.

En un emotivo comunicado, la cuenta oficial del artista expresó que la despedida será "a partir de las 11 y hasta que haga falta, para que nadie su oportunidad de decirle adiós".

En ese sentido, expresaron que "su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre".

Se calcula que entre 700 y 1500 policías formarán parte del operativo de seguridad.

El ingreso al Polideportivo "José María Gatica", que se encuentra en Avenida Bartolomé Mitre 5000, se hará por un corredor habilitado en el cruce de la Avenida Bartolomé Mitre y calle San Lorenzo hacia Darwin.

El gobierno bonaerense recomendó "respetar los corredores de circulación, contenciones y vallas de seguridad para evitar aglomeraciones en los accesos, concurrir con tiempo para un ingreso fluido".

Sobre la misma línea, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, planteó que "todo el clima que hay que generar y construir tiene que ser de respeto, afecto y reconocimiento. Es muy importante que todos aquellos que concurran lo hagan con ese espíritu: de buena convivencia, diálogo y paciencia".

"Tenemos no solo policías sino personal de salud, Defensa Civil, Bomberos y un montón de colaboradores que se han sumado", expresó el funcionario, en diálogo con A24.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, afirmó que está previsto que el velatorio "sea en continuo, no se va a cerrar durante el horario nocturno, se va a mantener el flujo de las personas que quieran pasar por la capilla ardiente".

Al describir porque se eligió Parque Domínico como espacio para realizar la despedida, Bianco consignó que "tiene todas las comodidades para la familia y tener un lugar digno" y destacó los accesos: "la Avenida Mitre tiene 10 carriles más dos bulevares; es una avenida muy ancha. El ingreso será por Darwin y Mitre, y se va a hacer la fila por Mitre hacia el sur, hasta llegar a la capilla ardiente, y después se sale por Mitre".