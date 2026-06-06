Velan al Indio Solari en Parque Domínico: así será el operativo de seguridad

Después de varios idas y vueltas, los fanáticos del Indio Solari podrán ir a despedir al cantante en Parque Domínico. La despedida será este domingo a partir de las 11 de la mañana.

De acuerdo a la confirmación del periodista Lucas Bertero, el ícono del rock nacional será velado en una despedida pública en el, popularmente, conocido como "Parque de los derechos del trabajador", ubicado en la Avenida Bartolomé Mitre al 5000.

El círculo íntimo del músico modificó la fecha del acto "para dar tiempo a la gente que viene de lejos", mientras que la ubicación se especula desde el momento en que se conoció la lamentable noticia.

El predio está en la céntrica avenida Mitre al 5000. Los organizadores prevén que habrá un ingreso principal por esa avenida y evalúan otra salida para el público, posiblemente sobre la calle Darwin.

Se esperan más de 1500 efectivos en el lugar, en un predio ubicado sobre el distrito de Avellaneda.

Por otro lado, se espera un aluvión de fanáticos y por ahora no tienen confirmado si habrá un horario de cierre y cuándo podría ser.