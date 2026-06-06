Wos despidió al Indio Solari con una foto inédita: "Te vamos a extrañar de maneras que aún no imaginamos..."

El Indio Solari sigue sumando despedidas, pero ninguna como esta. Wos rompió el silencio con una imagen que nunca se había visto: los dos, sentados en un banco de madera, cerveza de por medio, bajo la luz del atardecer. "Te vamos a extrañar de maneras que aún no imaginamos", escribió el rapero. La foto muestra la amistad que pocos conocían y que nació mucho antes de "Quemarás".

Dos generaciones de la música argentina, una tarde, un banco y dos cervezas. La foto inédita que Wos -Valentín Oliva para el documento- eligió para despedir a Carlos "Indio" Solari muestra eso con una sencillez que duele: un encuentro privado, sin escenarios ni multitudes. El músico de 77 años y el rapero de poco más de 20 comparten el mismo banco de madera, la misma luz de atardecer y esa calma que solo tienen los que ya no necesitan demostrar nada. El bastón negro apoyado contra el banco, los anteojos oscuros, el cigarrillo entre los dedos del Indio. Los detalles hablan sin que nadie tenga que explicarlos.

"Gracias eternas, Indio. Hoy que necesito palabras tengo pocas, esta tristeza y un profundo agradecimiento. Nos cambiaste la vida a muchos. Te vamos a extrañar de maneras que aún no imaginamos. Llevo tu música y tu amistad en el corazón. Hasta siempre", escribió Wos junto a la imagen. No hizo falta más.

El Indio Solari murió el 5 de junio de 2026 en su casa de Parque Leloir, partido de Ituzaingó. Tenía 77 años. Padecía Parkinson desde hacía al menos una década. La foto que Wos eligió para despedirlo no muestra al ídolo en el escenario, con la multitud atrás. Muestra a un hombre sentado al sol, con una cerveza en la mano, mirando a la cámara con la misma lucidez con la que, durante décadas, miró al mundo.

"Quemarás", la inesperada colaboración entre el Indio Solari y Wos

La historia musical entre Wos y el Indio arrancó en 2019. En ese momento, Wos quiso usar un riff de la canción "Luzbelito y las sirenas" para su tema "Luz Delito", incluido en "Caravana", su primer disco. Por medio de su representante, Peter Ehrlich, le mandó unas maquetas al Indio para pedir permiso. Ese primer contacto, acompañado por la entrega de la biografía de Solari, sentó las bases para una relación creativa y una amistad que más tarde se materializaría en "Quemarás", tema que Wos incluyó en su tercer álbum, "Descartable".

Los primeros encuentros físicos entre ambos fortalecieron el lazo. Wos lo describió como emocionante y difícil de racionalizar. "El Indio siempre fue una de las grandes inspiraciones para escribir, sobre todo en esta etapa mía", recordó el rapero. Prefiere evitar el análisis excesivo del impacto del Indio en su vida. Destaca, en cambio, la importancia emocional que tuvo este nexo para su identidad.

"Quemarás" nació de una serie de casualidades y conversaciones durante un viaje de Wos al sur argentino junto a su productor Facundo Yalve (Evlay). En ese entorno, la inspiración brotó de modo espontáneo. La primera versión del estribillo quedó grabada en un teléfono móvil.

De regreso a Buenos Aires, Wos siguió desarrollando la canción pero sin avisarle al Indio de inmediato. La situación cambió cuando, tiempo después, se encontraron de nuevo y el Indio compartió algunas de sus propias maquetas. Ese intercambio abrió la puerta para que Wos le mostrara la idea de "Quemarás".

El proceso de trabajo fue a distancia. Las voces se grabaron por separado. El flujo de materiales, a través de pistas de audio enviadas por correo electrónico y mensajes, permitió un diálogo artístico constante entre los dos.

Wos destacó el aporte de voz del Indio Solari en la canción: "Fue muy generoso en lo que terminó aportándole al tema. Le dio mucho valor en su tiempo y escribió toda una parte en el medio". El desarrollo técnico y la interacción reflejaron el respeto y el deseo de lograr una integración auténtica de estilos. "En mi caso, la canción llama a la colaboración. En este caso, fue una mezcla de ambas, porque yo siempre lo tengo muy presente al Indio", expresó Wos en aquel momento.

Para Wos, la influencia de Solari es irremplazable en su trayectoria artística. Un referente que, afirmó, permanece siempre presente al momento de componer o buscar nuevos sonidos. La colaboración tuvo una dimensión emocional y simbólica que excede lo musical.

Compartir autoría y estudio con una figura de la talla del Indio Solari dejó una marca imborrable. La trascendencia de este trabajo conjunto se evidenció también cuando Wos anunció la presentación de su álbum en el estadio de Racing, un escenario emblemático en la historia del rock argentino por el pasado de los Redonditos de Ricota.