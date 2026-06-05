Horóscopo: los signos que tendrán un buen fin de semana

El horóscopo trae movimientos celestiales que empujan a ciertos signos hacia la dicha. Este sábado y domingo, cuatro nativos del zodiaco sentirán el cosquilleo de la suerte en la piel, más allá de lo que les depare para todo el mes de junio. ¿Quiénes son los signos que son más felices en estas horas? La alineación de Venus con Júpiter les regala optimismo a raudales. También aparecen los signos con más fe renovada, capaces de creer en proyectos que antes parecían humo. Escorpio, como no podía faltar, encabeza esta lista bendecida. Acompáñame a descubrir por qué el universo les sonríe y cómo aprovechar cada instante.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La luna nueva en tu casa del dinero activa un despertar financiero inesperado. Puede caerte un laburo nuevo, un reintegro o ese cliente que debe plata desde hace meses. Sentirás una seguridad interior que no recordabas. Consejo: no te apures a gastar. Mejor guardá un colchón para imprevistos. Tu intensidad natural se calma y eso te permite disfrutar sin desconfiar. Aprovechá el domingo para ordenar cuentas y darte un gusto chico, como una cena rica sin culpa.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Marte en tu signo te regala una energía física que parecía perdida. Vas a querer salir, moverte y decir que sí a cada plan. El fin de semana te encuentra con ganas de aventura y una fe contagiosa en el futuro. Consejo: poné límites sanos a tu impulsividad. No hace falta que aceptes todas las invitaciones. Tu alegría se nota y la gente te busca. Afecta positivamente: cualquier charla pendiente se destraba con una broma tuya. El sábado a la noche, anímate a ese lugar que nunca pisaste.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La intuición se te dispara al mango. Vas a sentir antes de que pase. Este fin de semana, la creatividad fluye como un río. Si pintás, escribís o tocás un instrumento, soltate sin miedo a quedar expuesto. Consejo: no le des tantas vueltas a lo que otros piensan. Hacé la tuya y punto. Tu sensibilidad habitual se transforma en fortaleza. Afecta tu vida amorosa: aparecen gestos dulces de esa persona especial. El domingo a la siesta, regalate una película que te haga llorar lindo. Es desahogo necesario.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

El sol, tu regente, se alía con Urano y te despierta una ambición sana. Vas a querer brillar pero sin pisar a nadie. Llegan reconocimientos pequeños que te llenan el alma. Consejo: festejá tus logros sin esperar aplausos eternos. Tu generosidad natural atrae buena onda en cadena. Afecta en el laburo: un jefe o compañero te va a dar una mano clave sin que la pidas. El sábado al mediodía, llamá a ese amigo que hace rato no ves. Una charla corta te va a recargar las pilas para toda la semana.